MotoGp – Petrucci dopo le FP2 di Brno: “sensazioni più positive rispetto a Jerez, importante entrare nel Q2” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Ducati Team è tornato in pista oggi all’Automotodrom Brno, in Repubblica Ceca, teatro questo fine settimana del terzo appuntamento del Campionato Mondiale MotoGp 2020, per le prime due sessioni di prove libere. Settimo al termine delle FP1, Danilo Petrucci ha chiuso la giornata con il quattordicesimo tempo in 1:57.620, limando di alcuni millesimi il suo miglior tempo del mattino nel corso degli ultimi minuti delle FP2. Danilo Petrucci (#9 Ducati Team) – 1:57.620 (14º) “Sono abbastanza soddisfatto del lavoro portato a termine in questa prima giornata a Brno. rispetto ai due gran premi di Jerez le mie sensazioni sono più positive e sono contento anche del mio feeling con la moto. Questa mattina siamo riusciti ... Leggi su sportfair

