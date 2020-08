Mercedes non firma il Patto della Concordia, Wolff: “scuderia più forte e pilota migliore, non ci trattano come dovrebbero” (Di venerdì 7 agosto 2020) La Mercedes non firmerà il cosidetto ‘Patto della Concordia‘, il nuovo accordo economico fra tutti i team della Formula 1. La scuderia campione del mondo in carica crede che, per l’apporto che fornisce alla Formula 1 e per la presenza di Lewis Hamilton, pilota con più appeal nel paddock, non siano stati trattati come meriterebbero. Toto Wolff ha dichiarato: “siamo la vittima più grande riguardo il lato economico. La Ferrari ha mantenuto una posizione di vantaggio. Red Bull si bilancia con AlphaTauri. Quindi siamo noi a essere i più danneggiati. Credo che Mercedes abbia dato un contributo notevole a questo sport negli ultimi anni. Siamo stati competitivi in pista, ma abbiamo anche ... Leggi su sportfair

AlessandroSala1 : F1: Mercedes non firma il nuovo Patto della Concordia. Per ora - bimbadisebemick : Mah, credo che non sarebbe mai dovuto andare in Ferrari, bensì o rimanere in RB o passare in Mercedes. - AddioCelibatoNA : Spogliarellista per animazione ed intrattenimento in feste di Addio al Celibato ed eventi privati. Animazione ed In… - _lasilviaaa : @ansiogenaaf Ma non lo so, mi accontento anche di portare il caffè in Mercedes?? fate voi - Marco7230105475 : #skymotori ribadisco Mercedes potrà avere la macchina più veloce, più bella, il pilota più glamour ma NON sarà MAI… -