“Memento audere semper”, la mascherina di Salvini fa discutere (Di venerdì 7 agosto 2020) “Memento audere semper” ovvero “ricordati di osare sempre”. Questa la scritta sopra la mascherina di Salvini che ha fatto scoppiare una nuova polemica. Dopo settimane di discorsi e prese di posizioni contro l’uso della mascherina culminate con la controversa e contestata conferenza dei cosidetti “negazionisti” al Senato, il leader della Lega fa l’ennesima inversione a U ma senza dimenticarsi di strizzare l’occhio alla destra piu’ radicale. LEGGI ANCHE > Salvini regala le sue mascherine ai fan La scritta sopra la mascherina di Salvini Il messaggio stampato sopra la mascherina di Salvini riprende la scritta posta sull’edificio del Vittoriale a Gardone ... Leggi su giornalettismo

