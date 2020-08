Juventus-Lione, i due rigori concessi scatenano il web: “Arbitraggio scandaloso” (Di venerdì 7 agosto 2020) È polemica sui social per l'arbitraggio di Felix Zwayer durante il primo tempo di Juventus-Lione. L'arbitro tedesco è stato protagonista in negativo dopo due penalty piuttosto dubbi concessi alle due squadre. Il primo fischiato al Lione dopo un intervento che sembrava sul pallone da parte di Bentancur, mentre il secondo concesso alla Juventus dopo un presunto tocco di mano di Depay in barriera.ZWAYER BERSAGLIATO SUI SOCIALcaption id="attachment 1003553" align="alignnone" width="300" Felix Zwayer (Getty Images)/captionDopo la fine della prima parte, su Twitter si sono scatenati i commenti riguardo la direzione arbitrale di Zwayer. Sono in molti a scagliarsi contro il direttore di gara tra cui anche qualche noto opinionista. Questo il commento di Fabrizio Biasin: "Una follia dietro l'altra, ... Leggi su itasportpress

