Inter-Bayer Leverkusen, Volland: “Abbiamo tutte le carte in regola per battere i nerazzurri” (Di venerdì 7 agosto 2020) L'Inter ha raggiunto i quarto di finale di Europa League dove dovrà vedersela contro il Bayer Leverkusen.I nerazzurri nella serata di lunedì 10 agosto affronteranno in quel di Dusseldorf i tedeschi nella gara valida (secca) per i quarti di finale della competizione. Sul match si è espresso l'attaccante del Bayer, Kevin Volland, che ha parlato così in conferenza stampa."Loro sono una squadra molto forte, ma penso che avremo le nostre possibilità. Con la nostra qualità mostrata in campo, il nostro stile basato sul possesso, i contropiedi... Quindi penso realmente che la squadra abbia delle chance di passare al prossimo turno. I nostri avversari sono forti, ripeto. Ma pure noi non siamo una brutta squadra e penso che abbiamo tutte le qualità ... Leggi su mediagol

