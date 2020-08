Infortunio Marquez, Alzamora fa chiarezza: “i dottori non si aspettavano che la placca si rompesse!” (Di venerdì 7 agosto 2020) Marc Marquez guarderà il Gp di Brno da casa. Lo spagnolo stava lavorando per tornare in pista in Repubblica Ceca, dopo il forfait dal secondo appuntamento di Jerez, ma a causa di un incidente domestico è dovuto tornare sotto i ferri per la rottura della placca presente nel suo braccio dopo la caduta del primo weekend di gare del 2020. Emilio Alzamora ha fatto chiarezza sulla vicenda ai microfoni di Sky Sport, confermando l’entità dei fatti: “la cosa più importante è che il secondo intervento sia andato bene, la cosa più preoccupante era il nervo. È andato bene, so che guarirà. Quello che è successo poteva essere trattato in un altro modo, ma Marquez ha il suo dottore personale, forse c’è stata troppa fiducia ... Leggi su sportfair

