Il suo gallo canta troppo presto: il proprietario viene multato, dovrà pagare 166 euro (Di venerdì 7 agosto 2020) Il gallo canta troppo presto e disturba il vicinato che, esausto, fa appello ai vigili. Così viene multato con 166 euro dalle autorità un uomo di 83 anni, residente a Castiraga Vidardo, nel Lodigiano, proprietario di un gallo che teneva da qualche settimana nel giardino di casa. Nonostante fosse il proprietario da più di dieci anni, in realtà l’animale era stato affidato a un amico e lui se lo era ripreso in questo periodo per accudirlo mentre il nuovo padrone era fuori in vacanza. Ma i vicini non devono aver gradito il ritorno ed esausti per le sveglie troppo mattiniere hanno presentato un esposto alla polizia locale dato che l’articolo 24 del regolamento ... Leggi su ilfattoquotidiano

