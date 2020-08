I due falsi video di un missile che colpisce il porto di Beirut: palesemente manipolati e pure male (Di venerdì 7 agosto 2020) Ci segnalano un video pubblicato su Youtube, Instagram e Twitter in cui viene mostrato un missile che avrebbe causato l’esplosione del 4 agosto 2020 presso il porto di Beirut, Libano. In realtà si tratta dell’ennesimo tentativo di disinformare sulla pelle delle vittime dell’orribile evento. Una delle segnalazioni pervenute tramite Messenger. Il video Youtube è stato rimosso dall’utente che lo aveva pubblicato, ma a dire il vero ha rimosso lui stesso l’intero canale come riporto dal seguente messaggio: «Questo video non è più disponibile perché l’autore del caricamento ha chiuso il suo account YouTube». Tuttavia è stato ripreso però da altri canali anche in lingua ... Leggi su open.online

Nasconde in casa una pistola e due chili di marijuana, arrestato a San Cristoforo

Roma, chi è Friedkin jr: dalle fuoriserie a Hollywood ecco il presidente designato

«Non vediamo l’ora di chiudere l’acquisto il prima possibile e di immergerci nella famiglia dell’AS Roma» dice Dan Friedkin a commento dell’accordo appena firmato. La famiglia avrà un ruolo centrale n ...

