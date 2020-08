GP Brno, FP2 Moto3: svetta Fernandez (Di venerdì 7 agosto 2020) E’ di Raul Fernandez il miglior tempo della FP2 Moto3 del GP di Brno. Il pilota del Team Ajo è il più veloce del turno pomeridiano, davanti a Jaume Masia ed a Romano Fenati. I tempi, però, sono oltre un secondo più lenti rispetto alla FP1, cosa che porta pochissime variazioni nella classifica combinata. GP Brno, la cronaca della FP2 Moto3 I primi minuti della sessione si caratterizzano per un vero e proprio stillicidio di cadute. Carlos Tatay, Kaito Toba, Ayumu Sasaki e Alonso Lopez sono alcuni dei piloti che sono finiti a terra in questa fase iniziale. Caduta anche per Celestino Vietti, con la KTM dello Sky Racing Team. Di questi piloti caduti, Tatay sembra avere avuto le conseguenze più rovinose. Lo spagnolo è al centro medico per ... Leggi su sport.periodicodaily

