FOTO - Sky: c’è il tocco di Bernardeschi, inesistente il rigore per la Juve (Di venerdì 7 agosto 2020) La redazione di Sky Sport fa chiarezza sul rigore assegnato al Lione: il fallo incriminato non è quello di Bentancur, che in scivolata va sulla palla, ma di Bernardeschi, che da dietro sgambetta il giocatore francese provocando poi successivam ... Leggi su tuttonapoli

SkyTG24 : Firenze, la Cupola del Brunelleschi compie 600 anni. FOTO - SkySport : Juventus, la nuova seconda maglia per il 2020-2021. FOTO - SkyTG24 : Coronavirus Europa, cresce l'allerta per i nuovi contagi: nuove restrizioni. FOTO - bradt74 : RT @SkyTG24: Firenze, la Cupola del Brunelleschi compie 600 anni. FOTO - Patty_Scermino : RT @tuttonapoli: FOTO - Sky fa chiarezza: rigore Lione c'era per fallo di Bernardeschi -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Sky Il complotto contro l'America, le foto del finale della serie tv Sky Tg24 FOTO - Sky: c’è il tocco di Bernardeschi, inesistente il rigore per la Juve

La redazione di Sky Sport fa chiarezza sul rigore assegnato al Lione: il fallo incriminato non è quello di Bentancur, che in scivolata va sulla palla, ma di Bernardeschi, che da dietro sgambetta il gi ...

Juventus, presentata la seconda maglia della stagione 2020-21. FOTO

Dopo aver presentato la prima casacca, i campioni d’Italia lanciano anche la divisa da ...

La redazione di Sky Sport fa chiarezza sul rigore assegnato al Lione: il fallo incriminato non è quello di Bentancur, che in scivolata va sulla palla, ma di Bernardeschi, che da dietro sgambetta il gi ...Dopo aver presentato la prima casacca, i campioni d’Italia lanciano anche la divisa da ...