Coronavirus, Oms: aumentano i contagi tra i giovani. Ecco tutte le percentuali (Di venerdì 7 agosto 2020) I nuovi dati dell' Organizzazione mondiale della sanità sulla pandemia da Coronavirus nel mondo gettano una luce forse inaspettata sull'evoluzione del Covid-19. Che colpisce sempre di più i giovani . ... Leggi su quotidiano

fattoquotidiano : Coronavirus, Oms: “Il mondo spende miliardi contro il terrorismo, investa per prepararsi alle pandemie” - RaiNews : #coronavirus Oms, contagi tra bambini aumentati di sette volte. Superati 19 milioni di casi nel mondo - RaiNews : Resta alta l'allerta coronavirus in Germania dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 955 nuovi contagi e l… - AnnaMar19130070 : RT @La_manina__: Per il NYT l'Italia ha umiliato gli USA nella lotta al Coronavirus. Per l'OMS è stata un modello. Per liberali e qanon, C… - egli_lui : RT @La_manina__: Per il NYT l'Italia ha umiliato gli USA nella lotta al Coronavirus. Per l'OMS è stata un modello. Per liberali e qanon, C… -