Coronavirus, Cts: «Misure diverse per le Regioni». Ma Conte decise di chiudere tutto (Di venerdì 7 agosto 2020) Il 7 marzo il Comitato tecnico scientifico propose di chiudere solo un pezzo d?Italia, quello con più casi positivi, ma il lockdown deciso dal governo, quattro giorni dopo, ha... Leggi su ilmattino

Sono stati pubblicati sul sito della fondazione Luigi Einaudi i verbali desecretati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri prodotti dal Cts per l'emergenza coronavirus. In una delle cinque relazi ...Mancano i verbali delle riunioni tra il 22 e il 27 di gennaio, quando non si sa bene perché l'ordine di testare tutte le polmoniti virali anomale si trasformò nell'ordine di testare solo quelle di chi ...