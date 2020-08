Coronavirus Basilicata: 62 migranti positivi al tampone, tre focolai nei centri d’accoglienza (Di venerdì 7 agosto 2020) Sono 21 i casi positivi al Coronavirus su 309 tamponi eseguiti ieri in Basilicata e sono tutti in isolamento domiciliare e asintomatici. Venti riguardano il focolaio del centro di accoglienza all'Hotel Old West a Ferrandina, in provincia di Matera Leggi su firenzepost

