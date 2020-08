Carlotta Mantovan: il cambio look è pazzesco, voglia di una vita nuova? (Di venerdì 7 agosto 2020) Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi, ha deciso di cambiare il suo look. Dietro al cambiamento si nasconde la voglia di una nuova vita? Carlotta Mantovan (fonte Instagram @CarlottaMantovan2612)La vedova di Fabrizio Frizzi sta iniziando di nuovo ad affacciarsi alla vita. Il suo profilo Instagram è pieno di sue foto in cui sorride felice e spensierata come non faceva da tempo. Merito di ciò è sicuramente della figlia Stella che con la sua allegria riempie le giornate di mamma Carlotta. Dopo la morte di Frizzi, le due si sono strette l’una all’altra e hanno affrontato le sfide che si sono presentate consapevoli di essere una ... Leggi su chenews

