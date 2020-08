Calciomercato Napoli – Confermati ufficialmente due terzini, la conferma dell’agente (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo Osimhen, e numerosi calciatori presi in esame per prendere il posto dell’oramai partente Callejon, il Napoli mette a segno una doppia operazione di mercato, stavolta in termini di rinnovo/permanenza. Doppia riconferma Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, rispettivamente terzino sinistro e destro, hanno infatti ufficialmente firmato il rinnovo di contratto con il club azzurro: manca l’annuncio della società ma l’agente dei due calciatori Mario Giuffredi, ha confermato che il tutto è stato siglato nella serata di ieri, attraverso Radio Punto Nuovo. Il tutto dovrà essere ovviamente confermato dalla società. I dettagli Grande riconoscimento per Giovanni Di Lorenzo, che è stato il primo acquisto del Napoli la scorsa estate, ... Leggi su giornal

Primi rinnovi, dopo settimane di discussioni. Manca ancora l'ufficialità da parte del Napoli, ma Mario Rui ha rinnovato fino al 2025 con uno stipendio di 2,5 milioni di euro a stagione. Giovanni Di Lo ...

Barça dimezzato, ma Setien non teme il Napoli: "Dembélé ci raggiungerà a Lisbona..."

Tredici giocatori della prima squadra. Questo l’esiguo e cabalistico numero a disposizione di Quique Setien per la partita col Napoli di domani. In più ci sono Riqui Puig, ventenne che deve ancora deb ...

