Bayern Monaco, Flick: “Vogliamo giocare al meglio e vincere tutte le partite” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Se fossi dall’altra parte, penserei che non avrei nulla da perdere e darei tutto in questa partita. Questo e’ esattamente quello che ci aspettiamo dal Chelsea“. Queste le dichiarazioni dell’allenatore del Bayern Monaco, Hans Flick, durante la conferenza stampa in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea. “Abbiamo il rispetto giusto nei loro confronti, abbiamo visto come il Chelsea ha giocato dalla ripresa della Premier League – ha proseguito il tecnico dei baveresi – E’ importante avere questo rispetto, ma anche avere fiducia. La finale di Lisbona non e’ ancora nelle nostre teste. La partita piu’ importante e’ sempre la prossima. Vogliamo giocare al meglio e vincere ... Leggi su sportface

