Barcellona, Busquets: “Napoli squadra di livello, ma noi vogliamo la Final Eight. Seitan? Il suo futuro…” (Di venerdì 7 agosto 2020) Sale l'attesa per il big match tra Barcellona e Napoli, in programma domani sera al "Camp Nou".Nonostante la sua assenza per squalifica, Sergio Busquets, è carico in vista della sfida contro la formazione di Rino Gattuso che andrà in scena domani sera nell'impianto sportivo blaugrana. Impegno importante per il Barca che, in caso di vittoria contro gli azzurri, compierebbe il primo passo per arrivare alla vittoria Finale della Champions League. Una sfida analizzata in conferenza stampa proprio dal centrocampista spagnolo."Siamo positivi, giocheremo al 100%. Proveremo a segnare un gol, se lo faremo la gara andrà bene. Tutto ciò che porta miglioramento è il benvenuto. In questa settimana ci siamo allenati bene, speriamo di trarne i frutti domani. E' una partita importante, a eliminazione diretta. ... Leggi su mediagol

