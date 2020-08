Ag. Hysaj: "Al Napoli tutti vogliono che resti! Se va via, interessa Faraoni" (Di venerdì 7 agosto 2020) Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj e dell'esterno dell'Hellas Verona Davide Faraoni, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "tutti vogliono che resti: Gattuso, Giuntoli e De Laurentiis. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Ag. Hysaj: 'Al Napoli tutti vogliono che resti! Se va via, interessa Faraoni' - cn1926it : #Hysaj, l'agente: 'Tutti vogliono che resti a #Napoli, parlerò con #DeLaurentiis' - NCN_it : AG. #FARAONI: «PIACE AL #NAPOLI, SE NON DOVESSE RINNOVARE #HYSAJ...» - sportli26181512 : Giuffredi: 'Di Lorenzo e Mario Rui hanno rinnovato con il Napoli': L'agente: 'Hysaj sarà il prossimo discorso che a… - sportli26181512 : #Interviste #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Ag. Hysaj: “Gattuso, Giuntoli e De Laurentiis vogliono… -

Ultime Notizie dalla rete : Hysaj Napoli

Convocati Napoli Champions League, col Barcellona c’è Lorenzo Insigne: ecco la lista completa di Gattuso per la sfida contro i blaugrana Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la sfida con i ..."Faraoni piace al Napoli, Sepe merita un altro palcoscenico" Sulla gara con il Barcellona Giuffredi ha spiegato come i calciatori azzurri "la stanno preparando al meglio, ci arrivano carichi. Sarà una ...