A Visionary Day 2020 con Supsi (Di venerdì 7 agosto 2020) All’evento di ated, Supsi analizza impatti e ricadute delle tecnologie digitali su una molteplicità di settori. Leggi su media.tio.ch

atedIctTicino : RT @CristinaGiotto: #VD20 due chiacchiere con @davideproverbi1 per raccontarvi Visionary Day Vuoi partecipare? Troviamo insieme la soluzi… - CristinaGiotto : #VD20 due chiacchiere con @davideproverbi1 per raccontarvi Visionary Day Vuoi partecipare? Troviamo insieme la so… - atedIctTicino : Aziende come @Cisco @Swisscom_it Security Lab, @hemargroup Fondazione AGIRE, AIL, @sketchin hanno già caricato i lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Visionary Day Security Lab è al Visionary Day - Ticinonline Ticinonline Come difendersi dalle frodi e truffe online

LUGANO - Nei giorni scorsi c’è stato a un vero e proprio attacco di pirateria di massa verso leader politici, grandi marchi e VIP. L’hacker, un 17enne americano con due complici giovanissimi, ha viola ...

Security Lab è al Visionary Day

L’appuntamento organizzato da ated-ICT Ticino vede Security Lab fra le aziende in prima fila con contenuti e webinar Alla prossima edizione di Visionary Day (5-8 ottobre 2020) sarà presente per il sec ...

LUGANO - Nei giorni scorsi c’è stato a un vero e proprio attacco di pirateria di massa verso leader politici, grandi marchi e VIP. L’hacker, un 17enne americano con due complici giovanissimi, ha viola ...L’appuntamento organizzato da ated-ICT Ticino vede Security Lab fra le aziende in prima fila con contenuti e webinar Alla prossima edizione di Visionary Day (5-8 ottobre 2020) sarà presente per il sec ...