Veretout a Napoli, visita ad una scuola calcio in città [FOTO] (Di giovedì 6 agosto 2020) Veretout è in città L'obiettivo di mercato del Napoli, Jordan Veretout, è in città. Il calciatore della Roma, ha fatto visita all'ASD Micri.

mariooo02 : @enzogoku69 Ma chi sarebbe il suo sostituto? Veretout è l'unico che si considera o il Napoli studia altri profili? - titty_napoli : RT @coldblackarrow: Poco fa è uscita la foto(1) di Veretout che ha fatto visita alla scuola calcio Micri di Volla. Cercando un po' su insta… - sonosal_amoroso : ?? #Napoli Nulla di clamoroso ma Jordan #Veretout oggi era a Volla per una visita speciale alla Scuola Calcio Micri… - rikifabb : Con il cambio di proprietà della #Roma, aumentano le possibilità di un affare con il #Napoli, tanti nomi in ballo t… - Laicher_ : @JantasOO veretout confermato ma ed ad un passo dal napoli ah ok -

Jordan Veretout è stato in città, svelato il motivo. Il giocatore della Roma è il primo obiettivo per sostituire Allan. Jordan Veretout è stato a Napoli. Il calciatore della Roma, oggi, ha fatto visit ...

Criscitiello: "Giuntoli ha scelto Veretout". Pedullà: "Napoli-Juventus, doppio affare?"

Il giornalista Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della emittente SportItalia soffermandosi, tra le altre cose, sul mercato del sodalizio campano. Ecco le sue parole: ...

