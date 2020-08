The Last Campfire dei creatori di No Man's Sky ha una data di uscita per Apple Arcade (Di giovedì 6 agosto 2020) Negli ultimi mesi, Apple ha pubblicato a cadenza regolare nuovi giochi o ha lanciato importanti aggiornamenti ai giochi esistenti. Con l'arrivo di iOS 14, molte nuove funzionalità sono in arrivo su Apple Arcade e sull'App Store.Se disponete di un dispositivo con iOS 14, la scheda "Visualizza tutti i giochi" rivela i prossimi quattro giorchi del servizio, tra cui alcune grandi sorprese. La cosa più interessante è che le date di uscita sono state rivelate indirettamente tramite l'App Store per tutti e quattro i giochi: Samurai Jack: Battle Through Time arriverà su console, PC e iOS il 21 agosto.The Last Campfire di Hello Games, creatori di No Man's Sky, è stato rivelato ai The Game Awards nel 2018 prima di essere presentato questo marzo ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : The Last «The Last of Us», la serie tv espande il videogame GQ Italia The Last of Us Parte 2 multiplayer: video leak per la modalità Fazioni!

Originariamente prevista come parte di The Last of Us Parte 2, la modalità multigiocatore era stata in seguito scorporata dal progetto iniziale di Naugthy Dog. Nell'autunno dello scorso anno, infatti, ...

Hyundai potenzia la connettività a bordo con miglioramenti al sistema Bluelink

Hyundai sta perfezionando ulteriormente il suo sistema telematico per auto connesse Hyundai Bluelink introducendo nuove funzionalità per migliorare l’esperienza di guida. Nuova i30 sarà il primo model ...

