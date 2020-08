Temptation Island: Valeria Liberati e Alessandro Basciano stanno insieme? Il tentatore rompe il silenzio (Di giovedì 6 agosto 2020) Il tentatore Alessandro dopo Temptation Island rivela: "Io e Valeria insieme? Non posso rispondere". Leggi su comingsoon

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - PAcciaro : @ibbatta Urlo contro Temptation Island e tutto il carrozzone di reality e trash vario (non urlo, ma lo penso). Con… - cheTVfa : #ManilaNazzaro e #StefaniaOrlando condividono professionalmente passato e futuro: conosciute dal grande pubblico pe… - cheTVfa : #ManilaNazzaro e #StefaniaOrlando: da #MicheleGuardì a #Mediaset. Ecco che cosa le attende per i prossimi mesi -