Sylvinho: «La Juve può vincere la Champions ma occhio a Depay» (Di giovedì 6 agosto 2020) L’ex tecnico del Lione, Sylvinho, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del match di Champions League tra francesi e bianconeri Sylvinho, ex vice di Roberto Mancini all’Inter ed ex tecnico del Lione, analizza la sfida con la Juve sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Le sue parole. MATCH – «Più della differenza tra una squadra che ha ripreso e vinto il campionato, e una che è rima- sta ferma fino a venerdì scorso, metterei l’accento sull’1-0 dell’andata che per il Lione ha un valore non tanto psicologi- co, ma proprio come base per ridurre le disparità che ci sono in campo». Juve – «La Juventus ha giocatori fortissimi. Cristiano Ronaldo rimane tra i top al mondo con Messi, Neymar e Mbappé. Paulo ... Leggi su calcionews24

