Sulmona, dipendente positiva al virus: chiuso il comune (Di giovedì 6 agosto 2020) Una dipendente in servizio a palazzo san Francesco è risultata positiva al Covid 19. A darne notizia è stata la stessa dipendente dopo aver appreso l’esito positivo del tampone al quale si era sottoposto a seguito dei sintomi febbrili. dipendente positiva, chiuso il comune A titolo precauzionale l’intero primo piano di Palazzo San Francesco sede … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

SULMONA – Non si sentiva bene e alla fine si è sottoposta al tampone che è risultato positivo. Una dipendente dell’Ufficio tributi del Comune di Sulmona è positiva al Coronavirus. Per questo gli uffic ...Il comune di Sulmona chiude per coronavirus. Una dipendente in servizio a palazzo san Francesco è risultata positiva al Covid 19 e a titolo precauzionale l'intero primo piano di Palazzo San Francesco ...