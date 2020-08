Sono online gli atti del Comitato Tecnico Scientifico sul Coronavirus (Di giovedì 6 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (6 agosto)Sono online, sul sito della Fondazione Einaudi, tutti i documenti prodotti dal Comitato Tecnico Scientifico sul periodo dell’emergenza Covid-19, alla base della stesura dei Dpcm del governo. atti non più segreti, dunque, che ora faranno luce sulle ombre avanzate dalle polemiche riguardo la gestione del governo dell’emergenza Coronavirus e dall’opposizione sulla decisione del governo, in un primo momento, di non renderli pubblici. Verbale completo n.12 del 28 febbraio 2020 Verbale Cts n.14 del primo marzo 2020 Verbale Cts n.21 del 07 marzo 2020 Verbale completo Cts n.39 del 30 marzo 2020 Verbale completo Cts n.49 del 9 aprile 2020 Dopo la richiesta da ... Leggi su open.online

