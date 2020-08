Sarri: «Contro il Lione la mia ultima alla Juve? I dirigenti non sono dilettanti» – VIDEO (Di giovedì 6 agosto 2020) Maurizio Sarri risponde alla domanda di una possibile ultima gara sulla panchina della Juventus: le sue parole Maurizio Sarri, in conferenza stampa prima della gara Contro il Lione, ha risposto alla domanda di un suo possibile addio alla Juventus nel caso di sconfitta in Champions League. Le sue parole. ultima alla Juve – «No, con questa domanda stai dando dei dilettanti alla nostra dirigenza. Non ragionano su una partita: hanno già fatto delle valutazioni, e lo faranno indipendentemente dal risultato di domani». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

