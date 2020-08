Roma, nomadi in azione nel centro storico: furto negli appartamenti, ma stavolta vengono beccate (Di giovedì 6 agosto 2020) I carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno denunciato due ragazze nomadi, di 22 e 19 anni, entrambe già note alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. Le nomadi stavano forzando la serratura di un portone I militari hanno notato le due aggirarsi con fare sospetto tra le vie del centro storico e le hanno seguite per un breve tratto. Gli appostamenti hanno dato il risultato. Infatti hanno sorpreso le ragazze nomadi mentre cercavano di forzare la serratura del portone di un’abitazione in via della Fontanella Borghese. Immediatamente i carabinieri le hanno bloccate e identificate, sequestrando tutto ciò che avevano nei loro zaini. E cioè, una lastra ... Leggi su secoloditalia

Hanno accettato in 20 su 96. Venti famiglie rom, che incasseranno l’assegno da mille euro staccato dal Comune, entro il 14 agosto lasceranno il campo di via Germagnano. La svolta è arrivata nella matt ...

Roma – Ieri pomeriggio, nel corso dei quotidiani controlli finalizzati al contrasto dei reati predatori, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno denunciato due nomadi, di 22 e 19 ...

