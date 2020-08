Roma dovrà avere discariche e Tmb: approvato il piano dei rifiuti del Lazio (Di giovedì 6 agosto 2020) ROMA – Roma dovrà dotarsi di un numero di discariche e impianti di trattamento tale da garantire la sua autosufficienza. Si risolve così, con l’approvazione da parte del Consiglio regionale di un emendamento dell’assessore Massimiliano Valeriani, la controversa vicenda dell’inserimento della Capitale nel perimetro del più vasto ambito territoriale ottimale della Città Metropolitana dentro il quale chiudere il proprio ciclo dei rifiuti. Una “exit strategy” che da una parte formalmente vede Roma rientrare nello stesso contesto degli altri 120 comuni della ex provincia ma nella sostanza la Capitale dovrà compiere le azioni tipiche di un ambito a sé stante, cioè costruire all’interno dei suoi confini quegli impianti che al momento non ha (discariche e tmb) e che da anni la vede esportare i suoi rifiuti in altri comuni del Lazio. Lo stesso obbligo di autosufficienza impiantistica varrà anche per il territorio della Provincia di Roma (che insieme alla Capitale costituirà l’Ato Città Metropolitana di Roma Capitale) e per gli altri 4 Ato individuati, uno per ogni provincia del Lazio (Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone). Leggi su dire

