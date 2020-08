Non solo Twitter e Facebook, Tuttonapoli è anche su Instagram: clicca e seguici! (Di giovedì 6 agosto 2020) Non solo Facebook e Twitter, Tuttonapoli.net è anche su Instagram con un nuovo profilo. Leggi su tuttonapoli

borghi_claudio : Temo che il prezzo pagato da #Beirut non sia solo in termini di vite. Se non erro vicino al punto dell'esplosione s… - matteosalvinimi : Il governo non ne vuol sapere di ascoltare l’opposizione e continua a collezionare insuccessi. La tanto sbandierata… - GiovanniToti : Oggi, si viene a sapere che nel bel mezzo di Ferragosto verrà chiusa per 14 giorni la galleria di Monte Galletto su… - real_arianthro : @xxaleb @kakar7321 @xCUPCAKESIVAN Il bodyshaming non va bene solo se è rivolto a voi? Non avete dei compiti delle vacanze da fare? - EdrisiaAlves : Ho avuto tanto e di più Ma tra le cose che ho Non ho trovato rifugio Non l'ho trovato però Si dice che il destino p… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Addio Sergio Zavoli, maestro (non solo) di giornalismo Avvenire Federica Pellegrini compie 32 anni: «A questa età rido ancora»

Sui social network ama scherzare sull’età, ma Federica Pellegrini sa bene che a 32 anni non è più una giovane esordiente. Nel mondo del nuoto la chiamano già «la divina» per i tanti successi ottenuti ...

Confimi: "Dl Semplificazioni penalizza rigenerazione urbana"

(Teleborsa) - "In un decreto che dovrebbe semplificare le procedure è un paradosso trovare nuovi vincoli e passaggi amministrativi che non solo ingessano il settore edile ma che risultano persino in c ...

Sui social network ama scherzare sull’età, ma Federica Pellegrini sa bene che a 32 anni non è più una giovane esordiente. Nel mondo del nuoto la chiamano già «la divina» per i tanti successi ottenuti ...(Teleborsa) - "In un decreto che dovrebbe semplificare le procedure è un paradosso trovare nuovi vincoli e passaggi amministrativi che non solo ingessano il settore edile ma che risultano persino in c ...