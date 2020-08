“Non mettermi in difficoltà…”. Rosanna Lambertucci a ‘Io e te’, la domanda a Pierluigi Diaco è imbarazzo allo stato puro (Di giovedì 6 agosto 2020) ”Io e te” di Pierluigi Diaco è stato cancellato dal prossimo palinsesto di Rai1. Ma la trasmissione del pomeriggio continua a volare con l’11.2% di share e 1.345,00 milioni di ascoltatori. Un successo dopo l’altro per il conduttore. Dati alla mano, “Io e te” – in questa seconda edizione – resta il programma più visto su Raiuno dalle 6 alle 18.35 al netto della replica del secondo episodio di Don Matteo e del Tg1 delle 13.30. Sono tanti, infatti, gli spettatori che apprezzano la sua sincerità e che hanno quindi reso possibile la messa in onda del programma fino al prossimo 4 settembre. È arrivata come un fulmine a ciel sereno, allora, la pubblicazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione e, insieme a loro, la notizia della cancellazione di ... Leggi su caffeinamagazine

PRipasso : @ArtemiosMilani Non ho tempo di pensare a queste cose. Però visto che ora ci penso vorrei mettermi la foto profilo… - cadutadalcuore : @vevafra Ma sti ragazzi una mente propria non ce l'hanno?uno mi ha detto di mettermi la mascherina,poteva essere mi… - NoEli_protested : @Giangia6 @araihcabla_ Io ti dico solo che per ora ho calendariato una giornata al mese, massimo 2, per non metterm… - ssejjuns : basta mettermi quello art di wanji in tl vi prego non voglio continuare a piangere - irishels : Se ci penso ancora non riesco a crederci che fino a pochi anni fa avevo vergogna a spogliarmi in spiaggia e rimanev… -