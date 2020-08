Napoli, Coronavirus in Pignasecca: «Nessun focolaio, tutto sotto controllo» (Di giovedì 6 agosto 2020) Due casi di Coronavirus a Napoli, uno dei quali verificatosi 15 giorni fa. Il Presidente della Seconda Municipalità, Francesco Chirico, tranquillizza i resideneti: «Si parla di focolaio... Leggi su ilmattino

VittorioSgarbi : #coronavirus Caro De Luca, pretendo verità, anche da te. Studiosi ignorati in nome della politica.… - fanpage : Campania, 29 positivi. De Luca: “Dati nomi falsi al ristorante, stupidità assoluta” - occhio_notizie : Pozzuoli, dentista positivo al coronavirus: effettuati 91 tamponi - NincoSud : RT @NapoliToday: #Economia Vacanze 2020, italiani e francesi preferiscono Napoli - corrmezzogiorno : #Napoli Coronavirus, quasi estinto il focolaio di Mondragone -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Coronavirus

Restano soltanto quattro persone ancora positive al coronavirus: il focolaio di Mondragone, che aveva portato all'istituzione di una nuova zona rossa, è ormai quasi completamente estinto. L'allarme ri ...Domani sera il Napoli andrà a Barcellona alla ricerca di una vera e propria impresa per continuare il suo percorso in Champions League. Dopo la vittoria in Coppa Italia e un finale di Serie A sottoton ...