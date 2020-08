MotoGp, Quartararo mette le cose in chiaro: “l’assenza di Marquez non cambia niente, il Mondiale è lo stesso” (Di giovedì 6 agosto 2020) Due vittorie in due gare e punteggio pieno in classifica per Fabio Quartararo, che si presenta a Brno da leader del Mondiale e con un’irrefrenabile voglia di centrare il tris. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl francese si è presentato in conferenza stampa carico a molla e impaziente di scendere in pista, dove da domani andrà a caccia del terzo successo in stagione: “credo che Jerez fosse meglio per noi come pista, ma la Yamaha si comporta bene su tutti i tracciati. Ci manca un pochino di potenza ma non possiamo avere tutto, la volontà è sempre quella di dare il massimo, quindi domani vedremo come ci comporteremo. Dopo una vittoria si festeggia sempre, è stato davvero difficile perché quando sono arrivato a casa ho dovuto sempre indossare la mascherina. Non ho potuto dare un bacio a mia madre, ... Leggi su sportfair

