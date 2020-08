L'inchiesta sugli appalti si allarga. Nel mirino dei pm la gara per i tamponi (Di giovedì 6 agosto 2020) Pasquale Napolitano Perquisito e indagato anche il direttore dell'Istituto Zooprofilattico, Limone Si allarga l'inchiesta della Procura di Napoli sulla gestione dell'emergenza covid da parte del governatore Vincenzo De Luca. Un nuovo filone d'indagine punta a far luce sull'appalto affidato da Soresa, la centrale acquisti della Regione Campania nel campo della sanità, per la realizzazione dei tamponi durante la fase critica dell'emergenza. Nel mirino dei magistrati finisce l'Istituto Zooprofilattico di Portici, in provincia di Napoli, struttura nella quale si sono processati i tamponi durante il coronavirus. Turbativa d'asta è l'accusa mossa dai pubblici ministeri Simone De Roxas e Maria Di Mauro, sotto il coordinamento dell'aggiunto Lucantonio, in una inchiesta ... Leggi su ilgiornale

