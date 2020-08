Le nuove regole per aerei e treni (Di giovedì 6 agosto 2020) A breve il consiglio dei ministri approverà un nuovo DPCM con le regole per treni e aerei mentre il Comitato Tecnico Scientifico ha varato il parere atteso sulla vicenda. Il Corriere della Sera fa sapere che intanto l’ordinanza del ministero della Salute ha vietato che nell’alta velocità si possano occupare tutte le poltrone, come era stato invece deciso in un primo momento. Le Regioni hanno invece mantenuto la capienza al 100% sui convogli locali: ieri solo la Toscana, con un’ordinanza, ha deciso di adottare la distanza di un metro. Secondo gli scienziati il numero dei contagi giornalieri dimostra che la curva epidemiologica non è affatto in discesa costante e dunque va mantenuto il distanziamento. Nel documento stilato ieri si fa esplicito ... Leggi su nextquotidiano

Scuola, Azzolina firma l'ordinanza: "50mila assunzioni, così potremo avere classi con meno alunni" La ministra dell'Istruzione Azzolina firma l'ordinanza per l'assunzione di 50mila unità, tra personal ...

