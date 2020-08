La ricetta dei burger di pesce persico (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di preparazione: 40 minutiINGREDIENTI PER 4 burger: 200 g di filetti di persico già puliti80 g di patate già lessate30 g di pangrattato + il necessario per impanatura1 rametto di rosmarino1 cucchiaio di olio extravergine di olivasale q.b.pepe q.b. Procedimento Con un coltello dalla lama affilata tritate il pesce fino a ottenere un trito omogeneo e di ridotte dimensioni. Tritate anche gli aghi di rosmarino. Passate le patate lesse in uno schiacciapatate. In una ciotola riunite tutti gli ingredienti appena preparati, unite il pangrattato, salate e pepate. Amalgamateli fino a ottenere un composto ben legato. Dividete il preparato in quattro parti e, con l’aiuto di un coppapasta (in questo caso ne è stato usato uno di 8 cm di diametro) formate i burger, premendo bene. Passate i ... Leggi su iodonna

La ricetta dei burger di pesce persico

Un modo gustoso e diverso per preparare il pesce persico, alimento prezioso per il contenuto di omega 3, potassio e iodio. Perfetto anche per i bambini

