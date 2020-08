Inter, Lukaku prende la lode: 'La mentalità giusta per migliorare ancora' (Di giovedì 6 agosto 2020) La lode l'avrebbe meritata lo stesso, anche senza la rete realizzata, per tutto il lavoro svolto con la solita determinazione in aiuto alla squadra. Ma già che c'era, Romelu Lukaku ha deciso di fare ... Leggi su gazzetta

Inter : ?? | FINITA! Missione compiuta: siamo ai quarti di finale di #UEL! ?????? #InterGetafe 2?-0? ?? #Lukaku (33') ??… - Inter : ?? | RECORD Quello di #Lukaku è il gol numero 3?0? in stagione con la maglia dell'Inter ?? L'ultimo giocatore neraz… - Inter : ???? | ROOOOMEEEEELUUUUUUU!!! 33' - Lancio profondo di Bastoni, #Lukaku tiene a distanza Exteita e fulmina Soria col… - Rougenoir1978 : 30 gol di Lukaku e quindi grandissima stagione via interisti e molti milanisti, invece il #Milan ha fatto bene perc… - fcin1908it : Inter-Getafe, pagelle Gazzetta: Lukaku ed Eriksen da 7, in 4 insufficienti. Ed ecco il peggiore -… -