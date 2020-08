Ibrahimovic senza sosta: allenamento in barca e fisico super scolpito (Di giovedì 6 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic non si ferma neppure dopo la fine del campionato. super allenamento per lo svedese che potrebbe firmare il rinnovo col Milan. Intanto mostra a tutti il suo fisico scolpito... ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Ibrahimovic senza sosta: allenamento in barca e fisico super scolpito - - sportli26181512 : Milan, con Ibrahimovic in campo la media punti si impenna: Con Zlatan Ibrahimovic in campo il Milan ha guadagnato 2… - vaibia96 : Presentate ufficialmente le liste Uefa per le squadre italiane. #Inter senza Vecino ed Asamoah; il #Milan lascia fu… - sportli26181512 : Opta - Zlatan Ibrahimovic è il giocatore più anziano in Serie A ad arrivare in doppia cifra: Tra i protagonisti del… - sportli26181512 : Tuttosport - Rinnovo Gigio: le discussioni sono in fase molto avanzata, da limare gli ultimi dettagli: In via Aldo… -