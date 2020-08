Giallo al cinema: all'arena c'è 'Cena con delitto' (Di giovedì 6 agosto 2020) Domenica 9 agosto, alle 21.15, è in programma 'Cena con delitto' all'arena Hesperia di Meldola. Cena con delitto è un film di Rian Johnson con Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis,... Leggi su forlitoday

Ultime Notizie dalla rete : Giallo cinema Giallo al cinema: all'arena c'è “Cena con delitto" ForlìToday De Pasquale, ciak con Schiavone

Ha recitato con Marco Giallini ed è soddisfatto per l’esperienza che lo vedrà sul piccolo schermo a fine anno o inizio 2021. Adriano De Pasquale, 38 anni, attore di Arma di Taggia, ha ancora i brividi ...

Il prato del Battaglini diventa cinema all'aperto

ROVIGO Con il Covid succede anche questo: uno sport di contatto come il rugby sottomesso ai vincoli del distanziamento, passa l'ovale sul grande schermo con CineSet, la rassegna estiva di pellicole al ...

