Follia a Napoli, pistola contro i Falchi dopo un colpo: presi due baby-rapinatori (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Stanotte i Falchi della Squadra Mobile nel transitare in piazza Gian Battista Vico sono stati avvicinati da una persona che ha riferito di aver riconosciuto, in tre giovani a bordo di uno scooter con la targa coperta, coloro che, pochi giorni prima, lo avevano rapinato del suo cellulare con una pistola. I poliziotti, con il supporto degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno intercettato il motociclo in via Foria ed hanno iniziato un lungo inseguimento nel corso del quale lo scooter ha speronato una moto di servizio per poi proseguire la fuga fino a via Cesare Rossaroll dove è stato bloccato dopo aver impattato contro un’auto in sosta. I tre hanno continuato la fuga a piedi e, durante ... Leggi su anteprima24

