Coronavirus, l’immunologo Minelli: “I fenotipi di Covid spiegano i diversi effetti del virus” (Di giovedì 6 agosto 2020) Perché a parità di condizioni ambientali, sociali, economiche, professionali, nutrizionali, qualcuno si ammala di Covid-19 e qualcun altro no? E perché, pure a parità di trattamenti terapeutici intensivi, qualcuno muore e qualcun altro, invece, poi guarisce? E come mai c’è chi, pur contagiato, attraversa quasi senza accorgersene le tempeste prodotte da un virus apparentemente distonico? Risponde a tutte queste domande l’ipotesi scientifica del “fenotipo Covid’ illustrata all’Adnkronos da Mauro Minelli, immunologo e referente per il Sud Italia della Fondazione medicina personalizzata. “Perché queste disparità di comportamento se tutti ci hanno assicurato che i connotati genetici del nuovo Coronavirus sono assolutamente identici ad ... Leggi su meteoweb.eu

