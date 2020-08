Conftrasporto, pronti a sciopero per aumento accisa diesel (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – Conftrasporto-Confcommercio pronta a fermare la categoria in risposta all’aumento delle accise sul diesel che non sarebbe supportato da evidenze scientifiche, visto l’aumento delle emissioni di Co2 nell’aria durante il lockdown, ma più dalla “voglia di penalizzare il settore”. È quanto si legge in una nota diffusa dall’associazione, annunciando un possibile sciopero del settore dell’autotrasporto. “Non bastano i dati diffusi da Osservatori scientifici che hanno valutato le emissioni di Co2 nel periodo del lockdown in costante aumento nonostante il blocco della circolazione. L’Osservatorio di Mauna Loa, nelle Hawai, considerato tra i più importanti centri di studio sul clima a livello mondiale, ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Conftrasporto pronti Conftrasporto, pronti a sciopero per aumento accisa diesel Teleborsa Conftrasporto, pronti a sciopero per aumento accisa diesel

(Teleborsa) - Conftrasporto-Confcommercio pronta a fermare la categoria in risposta all'aumento delle accise sul diesel che non sarebbe supportato da evidenze scientifiche, visto l'aumento delle emiss ...

Autotrasporto: Conftrasporto, su accise diesel pronti al fermo

Roma, 06 ago 15:35 - (Agenzia Nova) - Senza il governo un avrà un ripensamento sull'aumento delle accise sul diesel, gli autotrasportatori sono pronti al fermo della categoria. Lo annuncia Conftraspor ...

(Teleborsa) - Conftrasporto-Confcommercio pronta a fermare la categoria in risposta all'aumento delle accise sul diesel che non sarebbe supportato da evidenze scientifiche, visto l'aumento delle emiss ...Roma, 06 ago 15:35 - (Agenzia Nova) - Senza il governo un avrà un ripensamento sull'aumento delle accise sul diesel, gli autotrasportatori sono pronti al fermo della categoria. Lo annuncia Conftraspor ...