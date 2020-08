Chiede distanze per il figlio trapiantato. Aggredita in spiaggia: “Il Covid non esiste” (Di giovedì 6 agosto 2020) Chiede a due donne che avevano steso i loro asciugamani troppo vicini al suo bambino, reduce da un trapianto trapianto, di allontanarsi e di mantenere la distanza anti-Covid di almeno un metro ma viene Aggredita verbalmente: “Il Covid non esiste: niente distanze. Se tuo figlio è malato tienitelo in casa”. L’episodio è avvenuto in una spiaggia della costa apuana. La donna, come riporta oggi Il Tirreno, una turista del nord Italia, si trova a Massa (Massa Carrara) dal 18 giugno per permettere al figlio di 13 anni, gravemente malato e in attesa di un’altra operazione al Gaslini di Genova, di respirare aria di mare, fare bagni e lunghe passeggiate. Le hanno gridato … addosso, muso a muso, con una cattiveria ... Leggi su caffeinamagazine

