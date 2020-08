C’è il primo trailer ufficiale di Raised by Wolves di Ridley Scott (Di giovedì 6 agosto 2020) https://www.youtube.com/watch?v=nAg6RTQEfeM Sarà uno dei titoli forti dell’autunno di Hbo Max, il nuovo servizio streaming del gruppo WarnerMedia che ha debuttato negli scorsi mesi negli Stati Uniti. Stiamo parlando di Raised by Wolves, la prima serie (fantascientifica) di Ridley Scott. Il regista di Alien e de Il gladiatore ne aveva già prodotte diverse in precedenza, da Numbers a The Good Wife, da The Man in the High Castle a The Terror; ma non era mai successo che ideasse da zero un prodotto per la televisione, di cui sarà anche produttore esecutivo e dirigerà i primi due episodi. C’è, dunque, molta attesa per il progetto e in queste ore è stato diffuso il trailer ufficiale. La clip di anticipazione ... Leggi su wired

