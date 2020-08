Cantera biancoverde, aperte le iscrizioni per le selezioni (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Prende ufficialmente il via la “Cantera biancoverde”. A partire da oggi e fino al 17 agosto sarà possibile per i giovani atleti iscriversi alle selezioni che si svolgeranno al Partenio Lombardi. Le selezioni sono riservate agli atleti nati dal 2008 al 2011; per quanto riguarda il calcio femminile sarà possibile sottoporre la propria candidatura per le atlete nate dal 2006 al 2015. Questi i giorni delle selezioni: • 20/21 agosto – selezioni classi 2008/2009 • 24/25 agosto – selezioni classi 2010/2011 • 26 agosto: selezioni 2006/2015, calcio femminile Per iscriversi è necessario compilare il form attivo all’indirizzo: ... Leggi su anteprima24

