Calciomercato serie C LIVE: ecco tutte le trattative e le ultime news (Di giovedì 6 agosto 2020) Calciomercato serie C LIVE: segui le ultime news di mercato della terza serie, con le migliori trattative del campionato La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative della terza serie, con le ultime news del campionato. Giovedì 6 agosto Mercoledì 5 agosto 16.58 Bari, sirene dalla cadetteria per Simeri – Il giocatore dei biancorossi – secondo TMW – piace a Pescara e Salernitana. 15.40 Samb, in serata le firme di Bacio Terracino – Trovato un accordo biennale tra le parti, a riportarlo è TuttoC.com. 11.00 Bari, rivoluzione in panchina: Tesser e Venturato in pole ... Leggi su calcionews24

Mediagol : #Calciomercato, ora è ufficiale: Sanchez all'#Inter fino al 2023. I dettagli e le cifre... - Max_Mogavero : #Benevento, Del Pinto al passo d'addio: per il centrocampista aquilano si sono fatti avanti #Lecce e #Reggina… - edoardosergi7 : #news #Calciomercato: Aggiornamento #Lescano, il Catania lo ha sondato timidamente poco prima del mese di gennaio,… - fantapiu3 : #fantacalcio Le statistiche secondo i voti #FSA della stagione di #SerieB 2019/20 #stats #calciomercato #maiunagioia - NotiziarioC : Calciomercato Vigor Lamezia, c'è il quarto arrivo dalla Serie D -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato serie Calciomercato Serie A, tutte le trattative in tempo reale LIVE Siamo la Roma Calcio: la Roma passa al Gruppo Friedkin per 591 milioni di euro

La Roma passa a Dan Friedkin. Nella notte il presidente della Roma, James Pallotta, ha sottoscritto l'accordo vincolante per la cessione della partecipazione di controllo della società giallorossa al ...

Asd Grottaferrata calcio a 5 (serie C2), la dinastia Checchi continua! Ecco Adriano: “L’avevo promesso a papà”

GROTTAFERRATA - L’Asd Grottaferrata calcio a 5 ha annunciato nelle scorse ore un colpo di mercato mo ...

La Roma passa a Dan Friedkin. Nella notte il presidente della Roma, James Pallotta, ha sottoscritto l'accordo vincolante per la cessione della partecipazione di controllo della società giallorossa al ...GROTTAFERRATA - L’Asd Grottaferrata calcio a 5 ha annunciato nelle scorse ore un colpo di mercato mo ...