Calciomercato Milan, UFFICIALE Kalulu: il difensore francese arriva dal Lione (Di giovedì 6 agosto 2020) Quasi due mesi dopo le visite mediche, è arrivata anche l’ufficialità. Pierre Kalulu, 20enne difensore in arrivo a parametro zero dal Lione, ha firmato con il Milan fino al 2025. Un investimento in prospettiva per il giovane terzino che si è messo in mostra con le nazionali giovanili francesi, ma non ha ancora esordito tra i professionisti con i club. Queste le prime parole di Kalulu a ‘Milan TV’: “Penso che il Milan possa aiutarmi a sviluppare del tutto il mio potenziale. Mi ispiro ai giocatori che hanno vissuto la grande epoca di questo club, come Maldini e Seedorf. Il mio obiettivo è esprimere al meglio il mio modo di giocare e le mie qualità, cercando di impormi con il ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Bakayoko spinge per tornare, il Milan ci pensa Calciomercato.com Milan, Rangnick sul mancato trasferimento: "Non sarebbe stato saggio cambiare allenatore"

MILANO - Dodici risultati utili consecutivi (nove vittorie e tre pareggi) sono bastati a Stefano Pioli per guadagnarsi la conferma sulla panchina del Milan. I rossoneri avevano già avviato i contatti ...

CALCIO, MILAN; RAGNICK: SAREBBE STATO UN ERRORE CAMBIARE TECNICO

''In seguito all'ottima serie di risultati del Milan dalla ripresa del campionato in poi, non era possibile chiudere l'affare. Indipendentemente dal punto di vista, se il mio o quello del club, non sa ...

