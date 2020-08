Blocco licenziamenti, Sindacati: proroga o Sciopero generale (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – “Se il Governo non prorogasse il Blocco dei licenziamenti sino alla fine del 2020, si assumerebbe tutta la responsabilità del rischio di uno scontro sociale”. Questa la presa di posizione, netta, dei Segretari segretari di Cgil Cisl e Uil Maurizio Landini, Annamaria Furlan, Pierpaolo Bombardieri che sottolineano di avere già indetto un’iniziativa per il 18 settembre: “che possa essere trasformata in uno Sciopero generale dipenderà solo dalle scelte del Governo e della Confindustria”. L’uscita dei Sindacati entra a gamba tesa nella serie di riunioni fiume di Ministri e maggioranza sul decreto Agosto. Gli alleati sono divisi fra chi vorrebbe che il Blocco, finora previsto fino al 17 agosto, venga ... Leggi su quifinanza

