Beirut, Msf: la crisi sanitaria è simile ad una guerra civile (Di giovedì 6 agosto 2020) E’ arrivato un duro avvertimento da parte di Medici senza frontiere(Msf) sulla situazione in Libano dopo le esplosioni di martedì scorso al porto di Beirut. La situazione sanitaria è allarmante. Con circa 300.000 persone danneggiate nella capitale e una possibile penuria di medicinali, la crisi sanitaria è “simile a quella causata dalla guerra civile (1975-1990), … L'articolo Beirut, Msf: la crisi sanitaria è simile ad una guerra civile proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

