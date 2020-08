Autostrada A1: chiusa da stasera (6 agosto) alle 22 fino alle 6 di domani l’uscita di Firenze Sud (Di giovedì 6 agosto 2020) Sulla Autostrada A1, per lavori propedeutici all'ampliamento alla terza corsia, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 agosto, sarà chiusa la stazione di Firenze sud, in entrata verso Bologna Leggi su firenzepost

zazoomblog : Autostrada A1: chiusa da stasera (6 agosto) alle 22 alle 6 di domani l’uscitra di Firenze Sud - #Autostrada #chiusa… - FirenzePost : Autostrada A1: chiusa da stasera (6 agosto) alle 22 alle 6 di domani l’uscitra di Firenze Sud - TrafficoA : A14 - Bologna - Uscita Chiusa A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona L'uscita di Bologna Fiera e' chiusa al traffico fino alle 06:... - TrafficoA : A14 - Bologna - Entrata Chiusa A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona Bologna Fiera in entrata e' chiuso al traffico fino alle 06:... - TrafficoA : A14 - Bologna - Uscita Chiusa A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona L'uscita di Bologna Borgo Panigale e' chiusa al traffico fino... -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrada chiusa Caos autostrade senza fine: su A7, galleria Monte Galletto chiusa 15 giorni per manutenzione urgente Genova24.it Temporale e allagamenti nel Foggiano: ferrovia e autostrada bloccate per ore

A causa del maltempo e dei danni provocati da un temporale è stata interrotta attorno l'una di notte la circolazione ferroviaria sulla dorsale Adriatica, linea ferroviaria Pescara - Foggia, nel tratto ...

Schianto sulla Variante, automobile contro camion: 64enne muore sul colpo

La strada statale 700 della Reggia di Caserta torna a sporcarsi di sangue. Incidente mortale ieri, nel tardo pomeriggio, a 200 metri dal nuovo distributore Q8 poco prima dello svincolo della zona indu ...

A causa del maltempo e dei danni provocati da un temporale è stata interrotta attorno l'una di notte la circolazione ferroviaria sulla dorsale Adriatica, linea ferroviaria Pescara - Foggia, nel tratto ...La strada statale 700 della Reggia di Caserta torna a sporcarsi di sangue. Incidente mortale ieri, nel tardo pomeriggio, a 200 metri dal nuovo distributore Q8 poco prima dello svincolo della zona indu ...