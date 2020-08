Anticipo Naspi per aprire partita Iva: i casi di esclusione e compatibilità (Di giovedì 6 agosto 2020) Anticipo Naspi per aprire un’attività autonoma con partita Iva, un lettore ci chiede spiegazioni in riferimento alla sua pratica negata. L’Inps nella circolare numero o174/2017 ha chiarito i vari aspetti di compatibilità ed esclusione per accedere alla prestazione. Anticipo Naspi per aprire partita Iva Un lettore mi ha contattato su facebook e mi ha chiesto: “Buongiorno, mi è stata rifiutata una pratica Naspi anticipata in quanto professionista iscritto alla gestione separata, l’Inps fa riferimento alla circolare 174/2017. Stavo cercando un qualche appiglio o precedente da portare in evidenza alla sede Inps di competenza per un riesame della pratica. Il codice ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Anticipo #NASPI per aprire partita Iva: i casi di esclusione e compatibilità -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipo Naspi Anticipo Naspi per aprire partita Iva: i casi di esclusione e compatibilità Notizie Ora Naspi 2020: Inps agosto requisiti disoccupazione, cos'è come funziona

Naspi agosto 2020 Inps requisiti, quanto dura e quanto spetta, domanda di disoccupazione, pagamento e novità decreto Agosto: Il lavoratore dipendente o assimilato che nel corso dell'anno, perde involo ...

Anticipo Naspi

Buonasera a tutti, vorrei sapere se con la liquidazione in forma unica della Naspi si può formare una società di persone, tipo Snc, in cui due soggetti utilizzano le due anticipazioni. Grazie mille a ...

Naspi agosto 2020 Inps requisiti, quanto dura e quanto spetta, domanda di disoccupazione, pagamento e novità decreto Agosto: Il lavoratore dipendente o assimilato che nel corso dell'anno, perde involo ...Buonasera a tutti, vorrei sapere se con la liquidazione in forma unica della Naspi si può formare una società di persone, tipo Snc, in cui due soggetti utilizzano le due anticipazioni. Grazie mille a ...